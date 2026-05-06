Gaziantep'te tren öğrenci servisine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Türkbahçe Mahallesi'nde iddiaya göre, Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı öğrenci servisine hemzemin geçitten geçerken tren çarptı.

Çarpma sonrası içerisinde 13 öğrencinin bulunduğu öğrenci servisi, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada hafif yaralanan 13 öğrenciyi ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki yurttaşlar ise, hemzemin geçit için uyarı levhası bulunmadığını belirterek önlem alınmasını istedi.