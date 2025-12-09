Gaziantep’te valiliğin asayiş toplantısında AKP’liler ve atanmışlar konuştu: Başka parti temsilcilerine toplantıda yer verilmedi

Gaziantep Valiliği, Vali Kemal Çeber başkanlığında “Asayiş ve Güvenlik Toplantısı” düzenledi.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik katıldı. Mülki idare amirleri ve protokol üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

‘TOPLUMSAL GÜVEN ÇIKMAZ’

AKP’liler ve atanmışlar toplantıda asayiş ve güvenlik konuştu. Toplantıda bir başka partinin Gaziantep temsilcisinin bulunmaması dikkat çekti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu toplantı ‘Gaziantep Modeli’nin sözde kaldığının kanıtıdır. Gaziantep’te CHP'li vekiller de var” dedi.

Bir diğer CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de toplantıya çağrılmamalarına eleştiri getirdi. Meriç, “Şehirde asayiş ve güvenlik toplantısı yapılıyor; ancak masanın etrafında sadece AKP’li siyasiler ve atanmışlar var. Gaziantep’in seçilmiş diğer temsilcilerinin, farklı siyasi görüşlerin ve yerel aktörlerin dışarıda bırakıldığı bir güvenlik toplantısından toplumsal güven çıkmaz” tepkisini gösterdi.

Meriç, “Tek taraflı fotoğraflar güven inşa etmez; aksine sorunların üzerini örter. Gaziantep’in ihtiyacı, temsiliyeti tam ve çözümü gerçek bir güvenlik yaklaşımıdır” dedi.