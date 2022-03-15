Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Dört yıl önce Gaziantep Valiliği Yaptırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından düzenlenen 16 milyon 884 bin Lira bedelli “Gaziantep İli Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Yapım İşi” ihalesi Sağıroğulları İnşaat ve Haskem İnşaat LTD. ŞTİ. iş ortaklığı ticari işletmesine verildi

Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 21 Şubat 2020 iken sürekli istenilen revizelerden dolayı 3 defa süre uzatımı verilen yapım işinde, yapılan imalatların eksik gösterildiği ve fazladan yapılan imalatların ise ihale sahibine verilmediği ifade edildi.

Sağıroğulları İnşaat’ın sahibi Sedat Sağır, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘rüşvet’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, YIKOB Müdürü Bekir Bayraktar ve YIKOB biriminde çalışan mühendisler Nahsen Taş, Sercan Alagöz, M. Sinan Güzelbey hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, şu anda İçişleri Bakanlığı’nın atamasıyla istanbul Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine gelen dönemin Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın süreç boyunca çeşitli usulsüzlüklerle projeyi uzattığı ve şirketi iflasa sürüklediği kaydedildi.

FİRMALARA ARACI VALİ YARDIMCISI

Dilekçede, Yılmaz’ın şantiyeye gittiğinde küfür ve hakaretlerde bulunduğu, malzeme seçiminde aylarca firma sahiplerini beklettiği, firmayı tanıdığı şirketlere yönlendirerek ve firmanın adına taşeron firmalarla pazarlık yapmaya çalıştığı, malzemelerin temin edilmesinin ardından taşeron firmadan vazgeçtiği belirtildi.

VALİ’NİN AĞABEYİ 2 MİLYON İSTEDİ

Suç duyurusunda ayrıca, “Vali Yardımcısı Yılmaz ile birlikte çalışan YIKOB Müdürü Bekir Bayraktar’ın firmanın yetkilisi Sedat Sağır’a işlerin yoluna girmesi için başka bir yolun olduğunu ve bu yolun Vali’nin ağabeyinden geçtiğini, bu işi onun çözeceğini söyleyerek Sağır’ı, valinin ağabeyi Mehmet Gül’e yönlendirmiştir. Sağır Mehmet Gül ile Ankara’da görüşmüş ve Vali’nin ağabeyi Gül, işlerin çözümü için Sağır’dan 2 Milyon Türk Lirası talep etmiştir, ancak Sağır bunu kabul etmemiştir” ifadeleri dikkat çekti. Bayraktar’ın bununla da yetinmeyip firma sahibi Sağır ile bir otelde görüşerek Vali’nin ağabeyinden daha düşük bir meblağ karşılığında ‘işleri çözeceğini’ belirttiği suç duyurusunda, söz konusu hukuksuzlukların tespiti için şikayetleri üzerine İl İdare Kurulu tarafından Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden konunun araştırılması istenildiği ve müvekkil firmanın da ifade verdiği vurgulandı. Sağır, dilekçesinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmanın sonucunun ise valilik tarafından, kendilerinden saklandığını ifade etti.

Dilekçede, “Vali Davut Gül, kendi personeli olan bu rüşvet şebekesi hakkında hiçbir işlem, soruşturma veya araştırma yapmamış adeta kuruma koruma kalkanı olmuştur. Bütün bu hukuksuzluklar sonucu milli serveti hiçe sayarak sözleşmeye konu yapım işinin sözleşmesi feshedilmiş ve şu an ki maliyeti yaklaşık 80 milyon Liralık yapım işinin atıl duruma düşmesine sebep olmuştur” denildi.

Nizip Kültür Merkezi

“BAŞKA KALEMDEN ÖDERİZ”

Sağır sürece ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, inşaatın tüm imalatlarını değiştirmiş, yasa gereği yaklaşık 17 milyona aldığımız projede ancak yüzde 10 iş artışı yapılabileceğini, aksi takdirde işin bitemeyeceğini söylememize rağmen, dediklerinin tümünü firmamıza teminatı irat kaydetme tehdidi ile yaptırmıştır. Daha sonra tayini İstanbul Valiliği’ne çıkmış ve yerine Alper Çiftçi gelmiştir. Çifti ise fazladan yapılan işleri ayrı bir kalemden ödeyeceğini, kalan eksiklikleri de tamamlamamızı firmadan istemiş ve bunun da yasal olmadığını bildiği için yazılı bir evrak veremeyeceğini ancak ödemeyi yapacağını söylemiştir. Firmamız bu söylem devamında yine işin bitimi için çalışmıştır. Ancak sonradan ödeme yapmayacağını söylemiş ve o da YIKOB başkanlığından alınmış yerine Muhammet Önder atanmıştır. Sorunun çözümü için yeni vali yardımcısı Önder ile görüştüğümüzde ise ‘varsa bir hakkın öbür dünyada hesaplaşırız’ dedi.”

DOSYA YARGITAY’DA

Bunun üzerine Cimer’e başvuruda bulunan Sağır, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduk, ancak şikâyet olunanlar içinde Vali Davut Gül olması nedeniyle dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi” ifadelerini kullandı.