Gaziantep Valisi Davut Gül duyurdu: Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı

31 Temmuz 2022 Pazar, 19:07

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi bölgesinden kaçak geçiş yapıldığı iddiasına ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Gül, “Karkamış ilçemizde, sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır” dedi.

Karkamış'ta sınırı geçmeye çalışan 7 kişinin askeri birlikler tarafından yakalandığını aktaran Vali Gül, “Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun!” ifadelerini kullandı.