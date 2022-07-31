Gaziantep Valisi Davut Gül: Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı
Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırından kaçak geçiş yapan 7 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayan Vali Davut Gül, sınırda beton duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunduğunu hatırlattı.
Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi bölgesinden kaçak geçiş yapıldığı iddiasına ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Gül, “Karkamış ilçemizde, sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır” dedi.
Karkamış'ta sınırı geçmeye çalışan 7 kişinin askeri birlikler tarafından yakalandığını aktaran Vali Gül, “Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun!” ifadelerini kullandı.
Karkamış ilçemizde,sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) July 31, 2022
Sınırımızda,duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır.
Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış,gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir…
Rahat olun!
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