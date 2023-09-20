Gaziantepli Hakim Kemal Yemişen hastalığa yenik düştü

Yayınlanma: 20.09.2023 - 22:36

Güncelleme: 20.09.2023 - 22:36

Gaziantepli Hakim Kemal Yeşimişen’in vefat haberini HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, resmi twitter hesabından yayınladığı taziye mesajı ile paylaştı.

HSK Daire Başkanı Halil Koç sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında; "Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kemal Yemişen’in tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Uzun süredir yakalandığı karaciğer kanserinde tedavi gören ve son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tedavi gördüğü sırada vefat eden Hakim Yemişen’ in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip memleketi Gaziantep'te Asri Mezarlıkta, aile mezarlığında toprağa verilecek.