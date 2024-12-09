Gaziantep’te 17 ayrı hırsızlık olayı: Çok sayıda gözaltı!

Gaziantep’te hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik jandarmanın kasım ayında yaptığı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te 17 ayrı hırsızlık olayı: Çok sayıda gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:13

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik kasım ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 20 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 20 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Etiketler: #gaziantep #hırsızlık #hırsız

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