Gaziantep’te 19 vatandaşı 970 bin TL dolandıran 31 şahıs yakalandı

Gaziantep’te siber dolandırıcılık yöntemiyle 19 vatandaşı 970 bin TL dolandıran 31 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:26
Gaziantep’te 19 vatandaşı 970 bin TL dolandıran 31 şahıs yakalandı
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Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, otel rezervasyonu yapmak, kredi çekmek, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son iki hafta içerisinde 19 vatandaşı toplam 970 bin TL para toplayarak dolandıran 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilere adreslerde ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


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