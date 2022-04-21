Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

IHA
21 Nisan 2022 Perşembe, 11:02
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin litre akaryakıt, akaryakıt depolamada kullanılan 5 adet plastik bidon, 1 adet fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi. 

Ekipler baskında 1 kişiyi gözaltına aldı.


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