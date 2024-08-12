Gaziantep'te 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonda, N.S, D.H, H.K. ve Ş.K'yi gözaltına aldı, çok sayıda dijital materyali ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.H. ile Ş.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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