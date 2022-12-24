Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AA
24 Aralık 2022 Cumartesi, 23:31
Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
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Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.

Son olarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama yaptı. Aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Depoda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin bir depoda arama yapması ve kutular içinde bidonlara konulan etil alkolü bulması yer alıyor.



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