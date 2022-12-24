Gaziantep'te 350 litre etil alkol ele geçirildi
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.
Son olarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoda arama yaptı. Aramada, 350 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Depoda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin bir depoda arama yapması ve kutular içinde bidonlara konulan etil alkolü bulması yer alıyor.
İlgili Haberler
- Avcılar'da kaçak alkol imalathanesine baskın
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçular noktayı koydu
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'
- Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım!
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- 42 dakikalık telefon trafiği
- 2022 yılının sonuna doğru Cumhur'a kötü sürpriz