Avcılar'da kaçak alkol imalathanesine baskın
İstanbul Avcılar’da düzenlenen operasyonda kaçak içki imal edilen işyerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında 2 bin 120 litre alkol ve çok miktarda malzemeye el konuldu.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 5 bin 607 sayılı kanuna muhalefet ederek kaçak alkol imal eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler 6 Eylül Salı günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir işyerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde alınması üzerine baskın düzenledi.
İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Ekipler işyeri sahibi S.T.’yi gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 bin 120 litre alkol, 75 bidon, 3 plastik tank, 1 alkol damıtma kazanı, 2 su pompası, ikili soğutma fanı ve 2 hortuma el koydu.
Kaçak alkol imalatı ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- İşte o 9 kişi
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Gülşen'den o isme suç duyurusu