Avcılar'da kaçak alkol imalathanesine baskın

İstanbul Avcılar’da düzenlenen operasyonda kaçak içki imal edilen işyerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında 2 bin 120 litre alkol ve çok miktarda malzemeye el konuldu.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:18
Avcılar'da kaçak alkol imalathanesine baskın
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 5 bin 607 sayılı kanuna muhalefet ederek kaçak alkol imal eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 6 Eylül Salı günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir işyerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde alınması üzerine baskın düzenledi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Ekipler işyeri sahibi S.T.’yi gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 bin 120 litre alkol, 75 bidon, 3 plastik tank,  1 alkol damıtma kazanı, 2 su pompası, ikili soğutma fanı ve 2 hortuma el koydu.

Kaçak alkol imalatı ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.


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