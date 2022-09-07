Avcılar'da kaçak alkol imalathanesine baskın

07 Eylül 2022 Çarşamba, 13:18

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 5 bin 607 sayılı kanuna muhalefet ederek kaçak alkol imal eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 6 Eylül Salı günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir işyerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde alınması üzerine baskın düzenledi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Ekipler işyeri sahibi S.T.’yi gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 bin 120 litre alkol, 75 bidon, 3 plastik tank, 1 alkol damıtma kazanı, 2 su pompası, ikili soğutma fanı ve 2 hortuma el koydu.

Kaçak alkol imalatı ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.