Gaziantep'te ağır hasarlı binada hırsızlık: 3 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:20

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:37

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'teki Sarıgüllük Mahallesi’nde bulunan bir bina ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edildi.

PAZARTESİ GÜN BOŞALTILDI!

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü boşaltılan binada ve garajında, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini belirledi. Ekipler isimleri açıklanmayan şüphelileri, operasyonla yakaladı.

Adreslerinde çaldıkları çeşitli eşyalar bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.