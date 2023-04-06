Gaziantep'te ağır hasarlı binada hırsızlık: 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan binadan hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlendi. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'teki Sarıgüllük Mahallesi’nde bulunan bir bina ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edildi.
PAZARTESİ GÜN BOŞALTILDI!
Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü boşaltılan binada ve garajında, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini belirledi. Ekipler isimleri açıklanmayan şüphelileri, operasyonla yakaladı.
Adreslerinde çaldıkları çeşitli eşyalar bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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