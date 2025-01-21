Gaziantep'te 'alacak' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 tutuklama
Gaziantep'te, 'alacak' nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Osman Çiçek (20) öldü, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde alacak nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan Osman Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çiçek, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çiçek, sabaha karşı doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Osman Çiçek, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
4 TUTUKLAMA
Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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