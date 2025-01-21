Gaziantep'te 'alacak' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 tutuklama

Gaziantep'te, 'alacak' nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Osman Çiçek (20) öldü, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 'alacak' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:31

Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde alacak nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan Osman Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çiçek, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çiçek, sabaha karşı doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Osman Çiçek, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 TUTUKLAMA

Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Gaziantep Şehir Hastanesi #gaziantep

İlgili Haberler

Tam 3 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik eşya' ele geçirildi: 2 kişiye işlem

Tam 3 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik eşya' ele geçirildi: 2 kişiye işlem
Gaziantep'te acı olay... İki katlı evde yangın paniği: İki kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te acı olay... İki katlı evde yangın paniği: İki kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'te evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler