Gaziantep'te acı olay... İki katlı evde yangın paniği: İki kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş yaşamını yitirdi.
Belkıs Mahallesi Karakoç Sokak'taki iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KARDEŞLER EVDE YALNIZDI
İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.
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