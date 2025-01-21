Gaziantep'te evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi.

Gaziantep'te evde yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:02

Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen(3) ve Aras Saçkesen’in(1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi.

Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Yangın

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