Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.Ç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne park ederken otomobiliyle oğlu Ahmet Ç'ye (4) çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ahmet Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması