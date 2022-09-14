Gaziantep’te bebeklerini çöpe bırakan anne ve baba tutuklandı
Gaziantep’te çöpte ölü bulanan bebek olayının 3 zanlısı 800 saatlik kamera incelemesi sonrasında teknik takiple kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılardan bebeğini çöpe bıraktığı tespit edilen anne ve baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi’nde 12 Eylül 2022’de çöp atmak isteyen yurttaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirlemişti.
800 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI
Yaşanan olay sonrası Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bebeği çöpe bırakan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Adli makamların koordinesinde olayı aydınlatmak için özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekibin yaptığı 800 saatlik kamera incelemesi ve Kale Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı. Şüpheliler, 14.09.2022 günü yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan ikisinin bebeğin anne-babası olduğu ve çöpe bebeği onların bıraktığı belirlendi. Bebeğini çöpe bırakan anne ve baba, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.
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