Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
CEZAEVİNE KONULDU
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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