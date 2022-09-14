Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:23

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.