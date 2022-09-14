Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:23
Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


fetö gaziantep hükümlü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler