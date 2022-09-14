Gaziantep'te fabrikada çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:06

Gaziantep 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.