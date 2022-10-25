Gaziantep'te bıçaklanan ceza infaz koruma memuru yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde nöbetten çıktıktan sonra kayınbiraderi ve yanındaki iki şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan infaz koruma memuru Uğur Köylü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde mesaisi bittikten sonra nöbetten çıkan infaz koruma memuru Uğur Köylü (36), lojmana doğru hareket halindeyken arkasından yanaşan kayınbiraderi Mehmet G. ve yanındaki 2 şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru Uğur Köylü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Uğur Köylü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Hayatını kaybeden infaz koruma memurunun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.
ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan infaz koruma memurunun ölümüne neden olan kayınbiraderi Mehmet G. ile kendisine yardım eden 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlılarının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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