Gaziantep’te çarpışan 2 otomobilden biri takla attı: 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan bir taklalar atarak yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Gaziantep’te çarpışan 2 otomobilden biri takla attı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:46

Feci kaza, İslahiye-Nurdağı karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden Enes Ç. yönetimindeki 31 AHN 601 plakalı otomobil, Murat Ç. yönetimindeki 46 AGH 832 plakalı otomobile arka kısımdan çarptı.

Çarpma sonucu 46 AGH 832 plakalı otomobil taklalar atarak yol kenarına savrulurken araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 46 AGH 832 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ç.’nin İslahiye GASMEK’te müzik öğretmeni olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza

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