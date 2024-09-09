Sinop’ta feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 07:38

Güncelleme: 09.09.2024 - 07:42

Kaza, Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ü. idaresindeki 34 VM 8851 otomobil, Sinop istikametinden Boyabat istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D, K.Ü, N.Ö, T.Ö olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan H.D. (89) isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



