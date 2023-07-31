Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:58
Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı
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Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camisi'nin önünde, önceki gün öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup, bir yakınlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Bahar B., Halil C., Nimet S., Fatih B. ve Cuma B.'ye isabet etti. Yaralanan 5 kişi, ihbarla gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, olaya ilişkin F.O. ile Z.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


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