Gaziantep'te cenazelere araç yetişmiyor: Sivil araçlar da taşıyor

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:31

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ağır hasar alan 10 ilden biri de Gaziantep oldu. Arama kurtarmadaki yetersiz çalışmalara yönelik tepkiler sürerken, kentteki can kayıpları da artıyor.

Son açıklamalara göre Gaziantep'te deprem nedeniyle 309 yurttaş yaşamını yitirdi, 1597 yurttaş yaralandı ve 581 bina da yıkıldı.

Asri Mezarlık Nakıboğlu Camisi, Gaziantep'teki camilerden sadece biri. Cenaze araçlarının dışında, sivil araçlarla da depremde yaşamını yitiren yurttaşların cenazeleri taşınıyor.

Gelen giden araç trafiği durmadan devam ederken, yakınlarını son yolculuğuna uğurlayan insanlar ise üzgün.

Bu görüntülerin ardından kayıpların ne düzeyde olduğu ise endişe verici bir boyutta olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.