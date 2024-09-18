Gaziantep’te dehşet: İşyerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Gaziantep’te, işyerinin önünde tüfekle vurulan Hüseyin Hindioğlu (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te dehşet: İşyerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:28

Öğretmenevleri Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Hüseyin Hindioğlu, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hindioğlu’nu 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Hindioğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hüseyin Hindioğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 


Etiketler: #112 #112 Acil #acil servis

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