Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:39
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Gökhan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


En Çok Okunan Haberler