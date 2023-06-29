Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki 18 AAZ 803 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Gökhan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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