Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı
Gaziantep’te polis ekiplerinin durduğunu bir aracın içerisinde bulunan valizlerden uyuşturucu çıktı. Ekipler yaptığı aramalarda 5 valiz ve 1 büyük poşet içerisinde gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.
İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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