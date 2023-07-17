Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:48

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.