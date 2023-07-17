Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te polis ekiplerinin durduğunu bir aracın içerisinde bulunan valizlerden uyuşturucu çıktı. Ekipler yaptığı aramalarda 5 valiz ve 1 büyük poşet içerisinde gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:48
Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı
Abone Ol google-news

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


uyuşturucu gaziantep polis

İlgili Haberler

Bulgaristan'dan gelip Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı

Bulgaristan'dan gelip Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler