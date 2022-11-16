Gaziantep'te emekli polis, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Gaziantep'te M.Y. isimli 52 yaşındaki emekli polis, boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki Derya Y.'yi silahla vurarak öldürdü. M.Y. olay yerinden kaçtı.
Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde 52 yaşındaki M.Y. isimli emekli polis, boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki Derya Y.'nin ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.
Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra M.Y. yanındaki silahla Derya Y.'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, M.Y. isimli erkeği yakalamak için çalışma başlattı.
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