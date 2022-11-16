Gaziantep'te emekli polis, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

16 Kasım 2022 Çarşamba, 21:53

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde 52 yaşındaki M.Y. isimli emekli polis, boşanma aşamasında olduğu 38 yaşındaki Derya Y.'nin ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.

Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Daha sonra M.Y. yanındaki silahla Derya Y.'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, M.Y. isimli erkeği yakalamak için çalışma başlattı.