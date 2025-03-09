Galibiyet hasretini sonlandırdı: Olaylı maçta Sivasspor geriden gelip kazandı!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:45

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:45

Süper Lig'de 27. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ömer Erdoğan'ın ardından Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Göztepe'nin golünü 33. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti. 43. dakikada savunma oyuncusu Koray Günter'in kırmızı kart gördüğü Göztepe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 48. dakikada Charilaos Charisis ile durumu 1-1 yapan Sivasspor, 66 ve 77. dakikalarda Bekir Böke'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.

İKİ İSİM HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü. Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

SİVAS GÜLDÜ, GÖZTEPE KAZANAMIYOR!

Ligde beş hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendikten sonra dış sahada kazanmayan Göztepe'nin ligdeki genel galibiyet hasreti ise altı maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 36 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de Sivasspor gelecek hafta Rıza Çalımay'ın, eski takımı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak.