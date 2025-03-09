Ordu'da feci kaza... Servis minibüsü devrildi: 6’sı çocuk 8 yaralı
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
Ünye ilçesinde Ş.Z.D. yönetimindeki otomobil, İ.K. idaresindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan K.E.O., Ö.Y., Y.Ç., D.K., K.P. ve Y.Ç. isimli çocuklar yaralandı. Yaşları 8 ile 11 arasında değişen çocuklar ve diğer yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kazaya karışan servis minibüsünün ilçedeki bir futbol kulübü için çalıştığı öğrenildi.
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