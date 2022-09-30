Gaziantep’te feci kaza: 3 ağır yaralı
Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki başka bir otomobile çarparak ters döndü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Gaziantep’in Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.
Anayoldan sağa dönmeye çalışan O.B. yönetimindeki 27 EE 074 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte park halinde bekleyen 27 ACP 563 plakalı E.G. idaresindeki araca çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi ile park halindeki araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, şahıslar araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkartılarak olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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