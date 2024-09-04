Gaziantep'te feci kaza... Otomobil kamyona çarptı: 2’si ağır 8 yaralı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:54

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:55

Feci kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11. kilometresi Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Çelik kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ, 2’Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan 2’si çocuk 1’i bebek toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ekipler, araçtan çıkarılan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye götürülen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.