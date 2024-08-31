Gaziantep’te iş yerine ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:15

Güncelleme: 31.08.2024 - 10:17

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 3 şüpheli olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.