Gaziantep’te iş yerine ateş açan 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda 3 şüpheli olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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