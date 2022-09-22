Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:47

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, örgüt ile irtibatlı olduğunu saptanan 3 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, dijital materyallere el konulurken, adreslerde bulunan ve ismi açıklanmayan 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor.