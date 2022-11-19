Gaziantep'te 'Girdap' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:30
Gaziantep'te 'Girdap' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde 15 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.


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