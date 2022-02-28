Gaziantep'te Güney Koreli YouTuber'a taciz: Vali açıklama yaptı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 07:39

Gaziantep sokaklarında çekim yapan Güney Koreli YouTuber, yabancı uyruklu sığınmacıların tacizine uğradı. Suriyeli olduklarını belirten 3 Suriyeli tarafından önü kesilen YouTuber'dan para isteyerek fiziki tacizde bulundular.

"GAZİANTEP'E GELMEYİN"

Bölgeden güçlükle ayrılmayı başaran Güney Koreli YouTuber, söz konusu görüntüleri "Gaziantep'e gitmeyin" çağrısıyla paylaştı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Söz konusu görüntüler Zafer Partisi'nin hesaplarında paylaşılıp yayılmasıyla sosyal medya ise adeta ayağa kalktı. Ülkemizin 'dünyaya rezil olduğunu' savunan pek çok kullanıcı, söz konusu videodaki Suriyelilere gerekli cezanın uygulanmasını istedi.

Gaziantep'e gelen Koreli youtuber, yolda Suriyeli serserilerin tacizine maruz kalıyor.

Israrla Koreli'den para dilenen Suriyeliler, sonrasında olayı tacize götürüyor.

Darp edileceğini anlayan youtuber hızla oradan uzaklaşmaya çalışıyor. pic.twitter.com/A7upd9WOej — Zafer Partisi Kayseri (@ZaferPartisi38) February 27, 2022

GAZİANTEP VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, tacizcilerin tespit edilerek gerekli yaptırımın uygulanacağını açıkladı. Vali Gül, bu olayın bahane edilerek bir toplumun tamamını suçlamanın iyi niyetle bağdaşmayacağına dikkat çekerek, suç işleyen yabancıların yasal cezanın yanı sıra sınır dışı da edildiğini vurguladı.

Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."