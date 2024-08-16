Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın!
Gaziantep'te bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.
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