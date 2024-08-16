Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın!

Gaziantep'te bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 07:47
Gaziantep'te halı fabrikasında korkutan yangın!
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor. 


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