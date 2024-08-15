Metrobüste yangın: Yolcular tahliye edildi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 18:07

Güncelleme: 15.08.2024 - 18:07

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.