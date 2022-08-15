Gaziantep'te işçi servisi, TIR'a çarptı: 6 yaralı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:19

Dördüncü Organize Sanayi Bölgesi'nde, 15 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde, fabrika işçilerini taşıyan Burhan Güler yönetimindeki 27 S 3641 plakalı servis minibüsü, Abdurrahman Çakır'ın kullandığı 61 K 12219 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

DURUMLARI İYİ

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, minibüs sürücüsü Güler ve serviste yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.