Adana’da motosiklet kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Hilmi Kürklü Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Sercan Ataş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak kaldırama çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Ataş ve arkasında oturan Ertuğrul Şahin çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş ve Şahin’in öldüğünü belirledi.
Ataş ve Şahin’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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