İzmir'deki kazada ölen Necip, Sakarya'da toprağa verildi
İzmir’in Urla ilçesinde park ettiği aracından inip yüzünü yıkarken arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Necip Ufuk Böğür (25), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında, 13 Ağustos Pazar saat 02.30 sıralarında, İzmir’e giden Necip Ufuk Böğür aracını emniyet şeridinde park etti. Yüzünü yıkayan Böğür’e arkadan gelen araç çarptı.
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Sürücü olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Böğür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Böğür'ün cenazesi memleketi Sakarya’nın Sapanca ilçesine getirildi.
Sapanca Göl Mahallesi Yüzevler Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi baba Yücel Böğür, taziyeleri kabul etti. Böğür’ün cenazesi Sapanca’da toprağa verildi.
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