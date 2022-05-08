Gaziantep'te IŞİD propagandasına tutuklama
Gaziantep'te sosyal medya hesabından terör örgütü IŞİD propagandası yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, A.K.'nin sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Bunun üzerine A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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