Gaziantep'te 'kaçak kazıya' suçüstü: 3 şahıs yakalandı
Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle İslahiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.B., A.T. ve Ö.Y. isimli şüpheliler, kaçmaya çalışırken suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #KAÇAK Kazı
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