2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik sigara' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te, 2 milyon TL değerinde bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik sigara' operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:45

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Sigara #elektronik sigara

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