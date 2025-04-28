2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik sigara' operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep’te, 2 milyon TL değerinde bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Sigara #elektronik sigara
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