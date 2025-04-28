2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak elektronik sigara' operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:48

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan bin 132 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.