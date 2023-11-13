Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:59

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 15,05 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4,23 gram eroin, 2 bin 313 paket sigara, 4 bin 396 adet muhtelif emtia, 13 adet cep telefonu, 102 adet cep telefonu aksesuarı, 14 adet elektronik emtia, 390 kilogram kaçak çay, 23 kilogram nargile tütünü ve 7 şişe alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38 kişi kaçakçılık, 17 kişi asayiş, 4 şüpheli terör, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 1 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 61 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.