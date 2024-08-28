Gaziantep’te kan donduran olay… 10 yaşındaki çocuk ‘gürültü çıkardığı’ iddiasıyla esnaf tarafından öldürüldü!

Gaziantep’te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 01:02
Gaziantep’te kan donduran olay… 10 yaşındaki çocuk ‘gürültü çıkardığı’ iddiasıyla esnaf tarafından öldürüldü!
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Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. 

Çevredekiler tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.


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