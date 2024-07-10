Gaziantep'te katliam gibi kaza... Lastiği patlayan minibüs, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Nuriye Eren (43) öldü, 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:14
Gaziantep'te katliam gibi kaza... Lastiği patlayan minibüs, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 8 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Nurdağı yönüne giden Tahsin Güneş (51) yönetimindeki 16 BIE 150 minibüs, sol arka lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde minibüsteki Nuriye Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile minibüsteki Medine D., Eslem E., Devrim T., Melike T., Hanife G., Selamet T. ve Mansur T. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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