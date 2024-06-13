Gaziantep'te konteynerde kalan öğretmenlere 'anahtarı teslim edin' dediler

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:36

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:37

6 Şubat merkezli depremlerin ardından yıkılan kentlerde eğitim emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin birçok tartışma gündeme geldi. Bunun son örneği de Gazitantep’te yaşandı. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), eğitim emekçilerine tepki çeken bir yazı yolladı. AFAD, deprem bölgesinde konteynerde barınan ücretli öğretmenlere ve yaz tatilinde şehir değiştirecek öğretmenlere konteynerleri boşaltmaları yönünde bir yazı yolladı. AFAD’ın söz konusu yazısında, “Tüm ücretli öğretmenler 14 Haziran 2024’te cuma günü konteynerleri boşaltarak anahtarları AFAD Koordinasyon Merkezlerine teslim edecektir. Konteyner ve Emlak Konut’ta oturan ve tatile gidecek tüm öğretmenler gitmeden önce konteyneları boşaltarak anahtarları AFAD Koordinasyon Merkezine teslim edecektir. Yöneticilikten ayrılacak öğretmenler Konteyner ve Emlak Konutları boşaltarak anahtarı AFAD Koordinasyon Merkezine teslim edecektir” ifadeleri yer aldı.

EĞİTİMCİLER NE YAPACAK?

Eski Şahinbey Belediye Meclisi üyesi Uğur Kalkan konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Okullar cuma günü kapanacak. Aynı gün kaldıkları konteynerları boşaltmaları ve anahtarları teslim etmeleri isteniyor. Bu öğretmenler buralıysa anahtarı teslim ettikten sonra ne yapacak? Süreçte belirsizlik söz konusu. Resmi olarak okullara bir yazı gitti. Geçici de olsa öğretmenlerin geçici bir düzeni var. Bir sonraki eğitim döneminde bu öğretmenler ne yapılacak. Umarım bu karar gözden geçirilir ve daha sağlıklı bir uygulamaya gidilir” ifadelerini kullandı.