Gaziantep’te masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı.
Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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